***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.10.2021 12:38
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969417
BIST
14:071.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,27
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
14:078,9630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:0710,3749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0080
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:07505,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,31
|Açılış
|: 505,53
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.777.074
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.684.292
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|100.983.897
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.496.930
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.598.778
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|YEOTK
|87,45
|42.037.671
|% -7,85
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|GARAN
|9,35
|500.488.239
|% 0,54
|
|KRDMD
|6,69
|499.731.642
|% 4,04
|
|TUPRS
|125,60
|464.822.996
|% 2,11
|
|EREGL
|17,54
|395.281.587
|% 2,75
|
|THYAO
|14,25
|334.145.815
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,69
|499.731.642
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,79
|125.904.485
|% 0,56
|
|ODAS
|1,49
|91.641.872
|% 2,05
|
|GARAN
|9,35
|500.488.239
|% 0,54
|
|PETKM
|6,19
|307.101.920
|% 0,81
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9606
|8,9630
|% -0,06
|
|Euro
|10,3676
|10,3749
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,1811
|12,2422
|% 0,06
|
|Frank
|9,6341
|9,6921
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3833
|2,3952
|% -0,04
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,50
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-4,23
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,05
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,52
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|1,94
|