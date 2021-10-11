***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.10.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969417BIST