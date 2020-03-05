***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2020 11:08
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İzak KOENKA Genel Müdür
Berna Betül Öztürk Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Nilgün Özlem ABALI Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Ayşe ERGÜN KOBİ Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd.
TUFAN ALATAN Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yrd.
SERKAN ÖZER Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824493
BIST
15:27112.690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.904,84
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
15:276,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
15:276,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
15:27323,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,94
|Açılış
|: 323,13
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.097.756
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.961.661
|% 14,93
|
|BURCE
|7,45
|3.928.146
|% 12,20
|
|AGHOL
|18,18
|61.997.954
|% 10,12
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,06
|50.736.817
|% -8,11
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|21.157.274
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|ASELS
|30,40
|533.922.672
|% 2,08
|
|THYAO
|11,89
|500.877.315
|% 1,19
|
|GARAN
|10,43
|395.993.458
|% 0,68
|
|ODAS
|2,16
|258.431.952
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|218.468.913
|% 0,78
|
|ODAS
|2,16
|258.431.952
|% 2,86
|
|KARSN
|1,96
|186.496.001
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,58
|218.468.913
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,36
|67.596.646
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,76
|120.741.870
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8326
|7,8719
|% 0,46
|
|Frank
|6,3635
|6,4018
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6150
|1,6231
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|13,19
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|9,17
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|4,44
|
|Çeyrek
|516
|528
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|0,03
|