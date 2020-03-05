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***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.03.2020 11:08
GÜNCEL HABERLER



***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İzak KOENKA Genel Müdür
Berna Betül Öztürk Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Nilgün Özlem ABALI Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Ayşe ERGÜN KOBİ Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd.
TUFAN ALATAN Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yrd.
SERKAN ÖZER Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824493


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 3.097.756 % 14,97  
BRKSN 3,08 5.961.661 % 14,93  
BURCE 7,45 3.928.146 % 12,20  
AGHOL 18,18 61.997.954 % 10,12  
EMNIS 2,46 54.428 % 9,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8326 7,8719 % 0,46  
Frank 6,3635 6,4018 % 0,57  
Riyal 1,6150 1,6231 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.652 13,19  
Altın Gr. 323 323 2,77  
Cumhuriyet 2.134 2.167 4,00  
Tam 2.130 2.183 9,17  
Yarım 1.030 1.056 4,44  
Çeyrek 516 528 2,22  
Gümüş.Ons 17,33 17,35 0,10  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 51,16 51,16 0,03  
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