***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/02/2021Karar Sayısı2020/Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 31/12/2020 dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar- zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyaz ederiz. Saygılarımızla, Kurt Korkut JOLKERİzak KOENKA Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan V.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913427BIST