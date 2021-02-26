***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.02.2021 18:19
***ULSFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
Karar Sayısı
2020/
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 31/12/2020 dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar- zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyaz ederiz. Saygılarımızla, Kurt Korkut JOLKERİzak KOENKA Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan V.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913427
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1249
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1115
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05415,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,69
|Açılış
|: 415,84
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.106.866
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.565.949
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.381
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.747.963
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.282.230
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.755.238
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.026.975
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.801.918
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|461.610
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.484.752.224
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.848.902.921
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.105.176.155
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|918.371.631
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|471.029.807
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.294.185.360
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.931.147.308
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|868.475.150
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4731
|7,4776
|% 1,70
|
|Euro
|9,0591
|9,0679
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,3005
|10,3521
|% 0,31
|
|Frank
|8,1530
|8,2021
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9714
|1,9812
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|