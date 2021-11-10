***ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
10.11.2021 17:45
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Ulusal Faktoring payları, 11/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Fin. Kir. Faktoring endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 133.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ULUSAL FAKTORING XUTUM 11/11/2021
ULUSAL FAKTORING XTUMY 11/11/2021
ULUSAL FAKTORING XBANA 11/11/2021
ULUSAL FAKTORING XHARZ 11/11/2021
ULUSAL FAKTORING XUMAL 11/11/2021
ULUSAL FAKTORING XFINK 11/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976863
BIST
17:371.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,09
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:379,8224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:3711,3459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0521
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:37588,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 14,84
|Açılış
|: 588,06
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
588,22
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.487.968
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,69
|3.978.621
|% 9,85
|
|CEOEM
|9,62
|140.902.358
|% 9,82
|
|ADESE
|1,23
|80.383.414
|% 9,82
|
|SARKY
|16,81
|49.888.469
|% -7,89
|
|KLMSN
|10,13
|33.043.586
|% -7,49
|
|DOKTA
|32,78
|8.068.032
|% -6,88
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|RALYH
|8,26
|69.372.224
|% -6,67
|
|GARAN
|10,78
|3.386.963.165
|% 1,89
|
|PETKM
|7,28
|3.054.673.800
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,54
|1.753.915.791
|% 5,83
|
|THYAO
|18,17
|1.685.523.428
|% 0,06
|
|SISE
|9,51
|1.575.078.527
|% 2,37
|
|PETKM
|7,28
|3.054.673.800
|% 0,28
|
|GARAN
|10,78
|3.386.963.165
|% 1,89
|
|TSPOR
|6,54
|1.753.915.791
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,14
|784.547.181
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,12
|505.373.807
|% 0,00
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8161
|9,8224
|% 0,93
|
|Euro
|11,3400
|11,3459
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,2530
|13,3195
|% 0,76
|
|Frank
|10,7197
|10,7842
|% 0,78
|
|Riyal
|2,6111
|2,6242
|% 1,00
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|31,00
|
|Altın Gr.
|586
|586
|13,14
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,87
|7,88
|0,27
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,03
|
Seans Raporu
17:37
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