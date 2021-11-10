***ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ULUFA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarUlusal Faktoring payları, 11/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Fin. Kir. Faktoring endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 133.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiULUSAL FAKTORING XUTUM 11/11/2021ULUSAL FAKTORING XTUMY 11/11/2021ULUSAL FAKTORING XBANA 11/11/2021ULUSAL FAKTORING XHARZ 11/11/2021ULUSAL FAKTORING XUMAL 11/11/2021ULUSAL FAKTORING XFINK 11/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976863BIST