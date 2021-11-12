***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 10:01
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977264
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
0
En Düşük
0
18:059,9598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0565
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
18:0511,4054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0550
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
18:05595,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,87
|Açılış
|: 595,12
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9535
|9,9604
|% 0,58
|
|Euro
|11,3961
|11,4052
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,2793
|13,3459
|% 0,62
|
|Frank
|10,7587
|10,8235
|% 0,52
|
|Riyal
|2,6479
|2,6612
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-3,48
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,67
|