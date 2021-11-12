***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 14:33
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977356
BIST
14:301.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:309,9341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:3011,3801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0297
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:30589,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -3,43
|Açılış
|: 589,83
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.581.051
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,70
|27.724.929
|% 9,60
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|PRKAB
|34,74
|130.106.555
|% 7,69
|
|KZBGY
|32,02
|40.261.639
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.755.603
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|431.779.744
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,37
|72.274.612
|% -8,14
|
|PETKM
|7,58
|2.309.690.441
|% -0,92
|
|GARAN
|10,64
|864.705.030
|% 0,38
|
|THYAO
|17,71
|834.668.037
|% -0,06
|
|KRDMD
|7,44
|569.323.055
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,20
|468.681.116
|% -0,44
|
|ADESE
|1,22
|431.779.744
|% -9,63
|
|PETKM
|7,58
|2.309.690.441
|% -0,92
|
|ODAS
|1,60
|377.370.221
|% 5,96
|
|YKBNK
|3,07
|296.258.696
|% -0,32
|
|GARAN
|10,64
|864.705.030
|% 0,38
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9293
|9,9343
|% 0,31
|
|Euro
|11,3733
|11,3824
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,2646
|13,3311
|% 0,51
|
|Frank
|10,7212
|10,7858
|% 0,17
|
|Riyal
|2,6416
|2,6549
|% 0,33
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-14,09
|
|Altın Gr.
|591
|591
|-2,54
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.887
|3.984
|-26,98
|
|Yarım
|1.879
|1.927
|-13,05
|
|Çeyrek
|942
|964
|-6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|-0,07
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:29
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