***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 17:56
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058632
BIST
17:433.112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -24,94
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
17:4318,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:4318,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0979
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:431.020,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,54
|Açılış
|: 1.020,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VAKBN
|6,05
|572.608.123
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.394.439
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.319.687.538
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.949.564
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.599.487
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|71.028.174
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.845.442
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|12.444.021
|% -9,93
|
|AKBNK
|12,07
|7.773.952.604
|% 0,75
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|YKBNK
|6,73
|6.975.332.369
|% 2,59
|
|THYAO
|67,60
|5.773.877.547
|% -3,84
|
|GARAN
|24,88
|5.328.854.045
|% -3,42
|
|EKGYO
|3,93
|4.115.619.982
|% 2,34
|
|YKBNK
|6,73
|6.975.332.369
|% 2,59
|
|ISCTR
|7,55
|7.051.534.855
|% -3,70
|
|AKBNK
|12,07
|7.773.952.604
|% 0,75
|
|ZOREN
|3,01
|993.749.378
|% 5,24
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1755
|18,1848
|% 0,12
|
|Euro
|18,2287
|18,2406
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,4003
|21,5076
|% -0,17
|
|Frank
|18,8223
|18,9357
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8239
|4,8481
|% 0,05
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-18,01
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.822
|6.888
|-43,00
|
|Yarım
|3.324
|3.368
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|-1,17
|