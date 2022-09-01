***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 13:28
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059270
BIST
16:183.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,95
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:1818,2084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:1818,2151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0818
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:18993,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,11
|Açılış
|: 993,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:18
|CLEBI
|397,10
|110.939.979
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.187.872
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|26.332.067
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.344.637
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,60
|66.878.819
|% -8,33
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,60
|40.958.531
|% -7,16
|
|PAMEL
|117,00
|16.875.220
|% -6,40
|
|HALKB
|9,02
|5.067.178.866
|% 4,64
|
|THYAO
|71,65
|4.870.943.062
|% -1,98
|
|PETKM
|14,06
|4.664.064.277
|% -2,50
|
|GARAN
|23,54
|4.464.365.542
|% 2,35
|
|YKBNK
|7,61
|4.396.390.175
|% 8,10
|
|YKBNK
|7,61
|4.396.390.175
|% 8,10
|
|EKGYO
|4,05
|2.410.212.543
|% 1,00
|
|HALKB
|9,02
|5.067.178.866
|% 4,64
|
|ISCTR
|8,29
|3.759.531.108
|% 4,67
|
|VAKBN
|7,79
|2.804.035.893
|% 6,57
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2016
|18,2084
|% 0,13
|
|Euro
|18,2029
|18,2151
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,0124
|21,1177
|% -0,32
|
|Frank
|18,5070
|18,6185
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8292
|4,8534
|% 0,10
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-14,14
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-37,00
|
|Tam
|6.697
|6.750
|-24,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|-2,14
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 97 kaybederek (% -0.21 ) 2, 811
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DURDO, EMNIS, ARSAN, PRKME, DOGUB, HUNER, CLEBI, EGGUB
-
16:32
EMNIS, AKYHO, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:32
CMENT, ETYAT, ULUFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:32XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 18.25 liradan (ALIŞ) işlem