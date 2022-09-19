***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 10:00
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063843
BIST
10:213.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,72
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
10:2118,2897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2948
En Düşük
18,2293
10:2118,2695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0143
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
10:21977,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,70
|Açılış
|: 977,77
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
977,47
BIST En Aktif Hisseler10:21
|SMRTG
|45,98
|84.074.900
|% 10,00
|
|MERKO
|6,51
|21.005.344
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|22.275.909
|% 9,95
|
|RODRG
|37,86
|3.508.206
|% 9,87
|
|ALMAD
|3,84
|9.760.081
|% 8,78
|
|ISGYO
|15,38
|2.675.151
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|105.092.423
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|1.296.334
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|2.661.007
|% -9,82
|
|GARAN
|20,56
|778.487.344
|% -5,60
|
|EKGYO
|4,53
|561.325.866
|% 3,66
|
|HALKB
|9,27
|500.144.475
|% -6,74
|
|AKBNK
|11,99
|414.134.253
|% -1,64
|
|THYAO
|74,30
|394.949.310
|% 0,47
|
|EKGYO
|4,53
|561.325.866
|% 3,66
|
|HALKB
|9,27
|500.144.475
|% -6,74
|
|YKBNK
|7,27
|358.525.489
|% -0,82
|
|GARAN
|20,56
|778.487.344
|% -5,60
|
|ISCTR
|8,67
|325.987.187
|% -1,03
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2869
|18,2897
|% 0,19
|
|Euro
|18,2508
|18,2695
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7614
|20,8655
|% -0,12
|
|Frank
|18,8162
|18,9296
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8523
|4,8766
|% 0,18
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,79
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.636
|6.735
|23,00
|
|Yarım
|3.234
|3.280
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|-0,59
|
Seans Raporu
10:21
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10:34MEGAP
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