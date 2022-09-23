***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 10:00
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064803
BIST
10:393.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,05
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.290
10:3918,4081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0895
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4081
En Düşük
18,3035
10:3918,0076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0337
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9813
10:39987,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,11
|Açılış
|: 987,00
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ULUSE
|143,60
|5.872.235
|% 9,95
|
|UNLU
|7,88
|41.067.909
|% 9,90
|
|ULKER
|21,50
|90.635.942
|% 8,59
|
|MEGAP
|3,92
|65.138.127
|% 7,99
|
|MEGAP
|3,92
|65.138.127
|% 7,99
|
|ISGYO
|10,11
|3.249.809
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|5.526.495
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.345.726
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|20.207.465
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|70,90
|953.558.663
|% -0,56
|
|EKGYO
|4,08
|608.185.807
|% 1,24
|
|SAHOL
|27,70
|485.769.141
|% 1,61
|
|AKSEN
|34,42
|456.199.038
|% 5,39
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,08
|608.185.807
|% 1,24
|
|CEMAS
|1,64
|74.054.105
|% 5,81
|
|ODAS
|5,79
|220.157.557
|% 2,84
|
|KRDMD
|13,17
|414.130.201
|% -0,38
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3936
|18,4081
|% 0,49
|
|Euro
|17,9892
|18,0076
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,5184
|20,6213
|% -0,14
|
|Frank
|18,7153
|18,8280
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8794
|4,9039
|% 0,58
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-4,33
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.673
|6.762
|0,00
|
|Yarım
|3.251
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,02
|
|B. Petrol
|89,19
|89,19
|-1,27
|
Seans Raporu
10:39
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10:54MOBTL
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