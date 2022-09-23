***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 10:37
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064824
BIST
10:293.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 10,25
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.300
10:2918,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0891
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4077
En Düşük
18,3035
10:2918,0043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0370
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9829
10:29987,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,79
|Açılış
|: 987,69
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ULUSE
|143,60
|5.453.066
|% 9,95
|
|MEGAP
|3,95
|58.683.019
|% 8,82
|
|MEGAP
|3,95
|58.683.019
|% 8,82
|
|UNLU
|7,80
|32.434.285
|% 8,79
|
|AKSEN
|34,78
|413.675.360
|% 6,49
|
|PINSU
|6,50
|5.193.663
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|3.046.244
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.148.239
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|19.116.855
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,35
|854.276.551
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,09
|563.458.174
|% 1,49
|
|SAHOL
|27,76
|454.860.777
|% 1,83
|
|AKSEN
|34,78
|413.675.360
|% 6,49
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,09
|563.458.174
|% 1,49
|
|CEMAS
|1,64
|57.038.106
|% 5,81
|
|ODAS
|5,86
|188.141.685
|% 4,09
|
|SEGYO
|1,28
|35.362.986
|% -4,48
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3953
|18,4077
|% 0,49
|
|Euro
|17,9855
|18,0043
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,5278
|20,6308
|% -0,09
|
|Frank
|18,7221
|18,8349
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8792
|4,9037
|% 0,58
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-4,73
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.669
|6.762
|0,00
|
|Yarım
|3.249
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,02
|
|B. Petrol
|89,44
|89,44
|-1,02
|
Seans Raporu
10:29
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