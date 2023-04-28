***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2023 15:01
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142796
BIST
16:194.711
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -78,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1919,4505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1921,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0274
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:191.241,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.242,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:17
|GOODY
|13,98
|15.264.035
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.724.368
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.398.475
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,38
|200.244.287
|% -9,47
|
|IMASM
|27,76
|595.148.931
|% -8,74
|
|EREGL
|33,60
|3.272.344.933
|% 3,00
|
|CVKMD
|189,20
|2.271.052.886
|% 1,99
|
|THYAO
|130,40
|1.716.878.096
|% -0,31
|
|KOPOL
|51,50
|1.678.334.114
|% 0,29
|
|KONTR
|135,20
|1.276.159.516
|% -6,24
|
|EREGL
|33,60
|3.272.344.933
|% 3,00
|
|EKGYO
|6,15
|530.947.889
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|664.052.178
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,08
|1.180.624.628
|% -2,65
|
|AKBNK
|16,56
|1.003.981.683
|% -2,59
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4454
|19,4527
|% 0,15
|
|Euro
|21,4249
|21,4533
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,2652
|24,3869
|% 0,17
|
|Frank
|21,7014
|21,8321
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1700
|5,1959
|% 0,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.090
|9.311
|29,00
|
|Yarım
|4.437
|4.560
|22,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.287
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,72
|78,72
|0,50
|
Seans Raporu
16:17
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, FROTO, ODAS
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