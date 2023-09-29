***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2023 13:55
***ULUFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUFA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198147
BIST
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16:118.347
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 128,22
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1127,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1129,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0539
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:111.654,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.298.129
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.786.102
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|141.655.285
|% -9,77
|
|THYAO
|244,80
|10.314.192.125
|% 0,66
|
|TUPRS
|159,80
|5.051.084.216
|% 2,12
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|AKBNK
|33,50
|3.615.629.270
|% 4,56
|
|ZOREN
|5,70
|2.501.243.727
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|EKGYO
|8,06
|1.675.846.326
|% 0,50
|
|ODAS
|13,56
|2.193.539.070
|% 1,42
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4111
|27,4171
|% 0,38
|
|Euro
|29,0705
|29,0823
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,4753
|33,6431
|% 0,46
|
|Frank
|29,9334
|30,1138
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2872
|7,3237
|% 0,10
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,54
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,66
|0,73
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|0,62
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26HATSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 39.98 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 340, 026 adet işlem
-
16:25EDATA
Yüzde 5.88 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 900 adet işlem
-
16:24AKFYE
Yüzde 4.66 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 461, 360 adet işlem
-
16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313