***ULUFA* *RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.12.2023 18:25
***ULUFA******RNPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [RNPOL, ULUFA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında RNPOL.E ve ULUFA.E payları 27/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229461
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1211
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,3031
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.938,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.938,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2648
|29,2731
|% 0,42
|
|Euro
|32,2233
|32,3264
|% 0,95
|
|Sterlin
|37,0852
|37,2712
|% 0,43
|
|Frank
|34,0901
|34,2955
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7834
|7,8224
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|978,99
|981,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,60
|1.181,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,12
|81,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,30
|2.058,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
-
17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN