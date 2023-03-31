***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 15:02
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesinin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130216
BIST
15:214.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -65,41
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
15:2119,1822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
15:2120,9204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0180
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
15:211.219,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.219,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler15:21
|EKSUN
|86,50
|36.767.517
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|42.628.036
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.625.997
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.792.933
|% 9,94
|
|SELGD
|6,21
|3.306.834
|% 9,91
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.681.289
|% -9,98
|
|IHAAS
|148,10
|22.041.921
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|MNDRS
|9,11
|116.114.310
|% -9,71
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|TUPRS
|540,80
|1.578.202.797
|% 0,33
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|EREGL
|35,66
|1.345.351.489
|% -0,72
|
|ASTOR
|50,70
|1.307.597.671
|% -5,41
|
|SKBNK
|2,48
|542.518.204
|% 5,98
|
|AKFYE
|17,30
|1.883.859.153
|% -8,95
|
|ISCTR
|13,25
|1.074.918.660
|% -2,00
|
|EKGYO
|6,26
|438.258.961
|% -2,19
|
|KOZAL
|21,36
|1.439.962.504
|% 2,01
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1782
|19,1822
|% 0,08
|
|Euro
|20,9013
|20,9204
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,6595
|23,7782
|% -0,08
|
|Frank
|20,8434
|20,9689
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0950
|5,1206
|% 0,07
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.228
|8.353
|71,00
|
|Tam
|8.239
|8.319
|1,00
|
|Yarım
|4.039
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.019
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,27
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 64 kaybederek (% -1.33 ) 4, 339
-
15:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DGGYO, EMNIS, MNDRS, IHAAS, ISKUR
-
15:37
SKBNK, INVEO, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:37
ZEDUR, QNBFL, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:37
Bu seansda işlem gören 245 hisse senedinden 54 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 184 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem