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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.04.2023 17:47
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25 Nisan 2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 25 Nisan 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda ve ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, yönetim kurulumuzca  genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilen bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 25 Nisan 2023 tarihli genel kurul kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140870


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