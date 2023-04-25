***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2023 17:47
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25 Nisan 2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Nisan 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlara bağlı ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda ve ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, yönetim kurulumuzca genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilen bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 25 Nisan 2023 tarihli genel kurul kararı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140870
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0669
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.242,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.242,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4150
|19,4312
|% 0,14
|
|Euro
|21,3075
|21,3305
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,0059
|24,1263
|% -0,61
|
|Frank
|21,6728
|21,8034
|% -0,47
|
|Riyal
|5,1623
|5,1882
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|1,49
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,68
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.050
|9.256
|64,00
|
|Yarım
|4.420
|4.519
|25,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.273
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,26
|
|B. Petrol
|80,91
|80,91
|-1,63
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN