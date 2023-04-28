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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.04.2023 19:24
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023, 31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.04.2023
Tescil Tarihi
28.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2023 - 10821
Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 25.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143453


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