***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2023, 31.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.04.2023Tescil Tarihi28.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.04.2023 - 10821Açıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 25.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştirKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143453BIST