***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 19:24
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023, 31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.04.2023
Tescil Tarihi
28.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2023 - 10821
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 25.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143453
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0608
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.244,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.244,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4469
|19,4522
|% 0,14
|
|Euro
|21,4508
|21,4644
|% 0,28
|
|Sterlin
|24,3730
|24,4952
|% 0,61
|
|Frank
|21,6795
|21,8101
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1696
|5,1956
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|1,81
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.187
|9.435
|153,00
|
|Yarım
|4.478
|4.587
|49,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.300
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,04
|
|B. Petrol
|80,28
|80,28
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
-
17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem