***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000,-TL'den 133.500.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekline, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2021 tarih ve 14354 sayılı yazısı ile onay alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983437BIST