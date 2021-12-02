***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
02.12.2021 20:27
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107 107
Kar Dağıtımı
18.807 -18.807 0
Diğer
18.807 -18.807 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 53.049 107 163.390
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.774 15.774
Kar Dağıtımı
2.577 -2.577 0
Diğer
2.577 -2.577 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 55.626 15.774 181.888
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 260.169 131.487 99.201 37.518
FAKTORİNG GELİRLERİ
260.169 131.487 99.201 37.518
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
174.547 101.106 66.715 24.369
İskontolu
170.841 100.113 65.323 24.037
Diğer
3.706 993 1.392 332
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.622 30.381 32.486 13.149
İskontolu
85.622 30.347 32.486 13.139
Diğer
0 34 0 10
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -178.157 -77.246 -65.719 -21.753
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-73.767 -35.137 -27.077 -10.493
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-95.357 -39.793 -35.496 -11.042
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-113 -191 -30 -57
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.920 -2.125 -3.116 -161
BRÜT KAR (ZARAR)
82.012 54.241 33.482 15.765
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -65.070 -54.559 -26.453 -17.976
Personel Giderleri
-44.728 -39.225 -18.599 -12.531
Genel İşletme Giderleri
-19.325 -14.193 -7.407 -5.101
Diğer
-1.017 -1.141 -447 -344
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
16.942 -318 7.029 -2.211
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
30 4.254 3.133 1.112 957
Bankalardan Alınan Faizler
2.157 1.221 542 250
Kambiyo İşlemleri Karı
59 3 15 1
Diğer
2.038 1.909 555 706
KARŞILIK GİDERLERİ
32 -2.990 -2.211 -2.273 -443
Özel Karşılıklar
-2.990 -2.211 -2.273 -443
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -80 -78 -24 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-80 -78 -24 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.126 526 5.844 -1.697
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.126 526 5.844 -1.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 -2.352 -419 -1.649 211
Cari Vergi Karşılığı
-9.111 0 -2.061 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.688 -1.058
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.759 1.269 412 1.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.774 107 4.195 -1.486
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
15.774 107 4.195 -1.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.774 107 4.195 -1.486
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
22.906 2.424
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
176.704 102.327
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-165.229 -72.613
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28 85.622 30.381
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 955 1.077
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-44.728 -39.225
Ödenen Vergiler
34 -8.683 0
Diğer
-21.735 -19.523
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-78.526 28.635
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-303.607 -703
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.761 -10.512
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.289 928
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-313 -434
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
295.660 35.935
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31.794 3.421
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-55.620 31.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.456 -768
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 149
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.456 -619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17 159.500 19.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
17 -102.700 -46.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
56.800 -26.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-276 3.940
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 11.429 3.118
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 11.153 7.058
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.774 107
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.774 107
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 11.154 11.154 11.429 11.429
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.367.094 1.367.094 1.063.487 1.063.487
Faktoring Alacakları
7 1.365.867 1.365.867 1.062.672 1.062.672
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.338.516 1.338.516 1.046.070 1.046.070
Diğer Faktoring Alacakları
27.351 27.351 16.602 16.602
Takipteki Alacaklar
8 42.786 42.786 40.339 40.339
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-41.559 -41.559 -39.524 -39.524
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 18.326 18.326 18.004 18.004
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 426 426 310 310
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 23.177 23.177 16.418 16.418
DİĞER AKTİFLER
15 37.322 246 37.568 26.725 26.725
ARA TOPLAM
1.457.499 246 1.457.745 1.136.373 1.136.373
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.457.499 246 1.457.745 1.136.373 1.136.373
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 1.198.368 1.198.368 909.641 909.641
FAKTORİNG BORÇLARI
18 2.925 2.925 1.636 1.636
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
19 2.649 2.649 2.962 2.962
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 43.979 43.979 32.224 32.224
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 3.919 3.919 3.919 3.919
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.919 3.919 3.919 3.919
CARİ VERGİ BORCU
3.665 3.665 3.237 3.237
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
20 20.352 0 20.352 16.640 16.640
ARA TOPLAM
1.275.857 0 1.275.857 970.259 970.259
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
181.888 181.888 166.114 166.114
Ödenmiş Sermaye
23 100.000 100.000 100.000 100.000
Sermaye Yedekleri
23 7.101 7.101 7.101 7.101
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.360 -1.360 -1.360 -1.360
Kar Yedekleri
24 4.747 4.747 4.747 4.747
Yasal Yedekler
4.747 4.747 4.747 4.747
Kar veya Zarar
71.400 71.400 55.626 55.626
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 55.626 55.626 53.049 53.049
Dönem Net Kâr veya Zararı
15.774 15.774 2.577 2.577
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.457.745 0 1.457.745 1.136.373 1.136.373
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
101 101 429 429
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 236.669 1.246 237.915 191.458 1.034 192.492
ALINAN TEMİNATLAR
7 29.816.656 5.689 29.822.345 27.998.362 442 27.998.804
VERİLEN TEMİNATLAR
27 72.363 72.363 59.674 59.674
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
EMANET KIYMETLER
1.434.249 53.244 1.487.493 1.129.610 36.085 1.165.695
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
31.560.038 60.179 31.620.217 29.379.533 37.561 29.417.094
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980757
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