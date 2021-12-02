***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283Yeni Bakiye100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)107 107Kar Dağıtımı18.807 -18.807 0Diğer18.807 -18.807 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.614 4.747 53.049 107 163.390Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114Yeni Bakiye100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.774 15.774Kar Dağıtımı2.577 -2.577 0Diğer2.577 -2.577 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.360 4.747 55.626 15.774 181.888Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ28 260.169 131.487 99.201 37.518FAKTORİNG GELİRLERİ260.169 131.487 99.201 37.518Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler174.547 101.106 66.715 24.369İskontolu170.841 100.113 65.323 24.037Diğer3.706 993 1.392 332Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar85.622 30.381 32.486 13.149İskontolu85.622 30.347 32.486 13.139Diğer0 34 0 10FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)31 -178.157 -77.246 -65.719 -21.753Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-73.767 -35.137 -27.077 -10.493Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-95.357 -39.793 -35.496 -11.042Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-113 -191 -30 -57İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.920 -2.125 -3.116 -161BRÜT KAR (ZARAR)82.012 54.241 33.482 15.765ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)29 -65.070 -54.559 -26.453 -17.976Personel Giderleri-44.728 -39.225 -18.599 -12.531Genel İşletme Giderleri-19.325 -14.193 -7.407 -5.101Diğer-1.017 -1.141 -447 -344BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)16.942 -318 7.029 -2.211DİĞER FAALİYET GELİRLERİ30 4.254 3.133 1.112 957Bankalardan Alınan Faizler2.157 1.221 542 250Kambiyo İşlemleri Karı59 3 15 1Diğer2.038 1.909 555 706KARŞILIK GİDERLERİ32 -2.990 -2.211 -2.273 -443Özel Karşılıklar-2.990 -2.211 -2.273 -443DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)33 -80 -78 -24 0Kambiyo İşlemleri Zararı-80 -78 -24 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)18.126 526 5.844 -1.697BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.126 526 5.844 -1.697SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)34 -2.352 -419 -1.649 211Cari Vergi Karşılığı-9.111 0 -2.061 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.688 -1.058Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi6.759 1.269 412 1.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)15.774 107 4.195 -1.486DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI15.774 107 4.195 -1.486Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15.774 107 4.195 -1.486Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı22.906 2.424Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri176.704 102.327Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-165.229 -72.613Alınan Ücret ve Komisyonlar28 85.622 30.381Elde Edilen Diğer KazançlarZarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar8 955 1.077Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-44.728 -39.225Ödenen Vergiler34 -8.683 0Diğer-21.735 -19.523Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-78.526 28.635Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-303.607 -703Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-39.761 -10.512Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)1.289 928Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-313 -434Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)295.660 35.935Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-31.794 3.421Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-55.620 31.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.456 -768Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 149Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.456 -619FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17 159.500 19.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı17 -102.700 -46.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit56.800 -26.500Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-276 3.940Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 11.429 3.118Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 11.153 7.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.774 107DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.774 107Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 11.154 11.154 11.429 11.429GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.367.094 1.367.094 1.063.487 1.063.487Faktoring Alacakları7 1.365.867 1.365.867 1.062.672 1.062.672İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.338.516 1.338.516 1.046.070 1.046.070Diğer Faktoring Alacakları27.351 27.351 16.602 16.602Takipteki Alacaklar8 42.786 42.786 40.339 40.339Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-41.559 -41.559 -39.524 -39.524ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 18.326 18.326 18.004 18.004MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 426 426 310 310YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 23.177 23.177 16.418 16.418DİĞER AKTİFLER15 37.322 246 37.568 26.725 26.725ARA TOPLAM1.457.499 246 1.457.745 1.136.373 1.136.373SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)14 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI1.457.499 246 1.457.745 1.136.373 1.136.373YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 1.198.368 1.198.368 909.641 909.641FAKTORİNG BORÇLARI18 2.925 2.925 1.636 1.636KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR19 2.649 2.649 2.962 2.962İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 43.979 43.979 32.224 32.224GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR21 3.919 3.919 3.919 3.919Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.919 3.919 3.919 3.919CARİ VERGİ BORCU3.665 3.665 3.237 3.237ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER20 20.352 0 20.352 16.640 16.640ARA TOPLAM1.275.857 0 1.275.857 970.259 970.259SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR181.888 181.888 166.114 166.114Ödenmiş Sermaye23 100.000 100.000 100.000 100.000Sermaye Yedekleri23 7.101 7.101 7.101 7.101Diğer Sermaye Yedekleri7.101 7.101 7.101 7.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.360 -1.360 -1.360 -1.360Kar Yedekleri24 4.747 4.747 4.747 4.747Yasal Yedekler4.747 4.747 4.747 4.747Kar veya Zarar71.400 71.400 55.626 55.626Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 55.626 55.626 53.049 53.049Dönem Net Kâr veya Zararı15.774 15.774 2.577 2.577YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.457.745 0 1.457.745 1.136.373 1.136.373Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ101 101 429 429RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ7 236.669 1.246 237.915 191.458 1.034 192.492ALINAN TEMİNATLAR7 29.816.656 5.689 29.822.345 27.998.362 442 27.998.804VERİLEN TEMİNATLAR27 72.363 72.363 59.674 59.674TAAHHÜTLER0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0EMANET KIYMETLER1.434.249 53.244 1.487.493 1.129.610 36.085 1.165.695NAZIM HESAPLAR TOPLAMI31.560.038 60.179 31.620.217 29.379.533 37.561 29.417.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980757BIST