***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
08.08.2022 20:33
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.579 11.579
Kar Dağıtımı
2.577 -2.577 0
Diğer
2.577 -2.577 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 55.626 11.579 177.693
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Yeni Bakiye
133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.548 24.548
Kar Dağıtımı
18.334 -22.001 -3.667
Dağıtılan Temettü
-3.667 -3.667
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.100 -1.100 0
Diğer
17.234 -17.234 0
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500 43.129 7.101 -1.296 23.081 55.626 24.548 285.689
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27 293.265 160.968 161.073 87.931
FAKTORİNG GELİRLERİ
293.265 160.968 161.073 87.931
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
227.222 107.832 127.672 60.711
İskontolu
224.025 105.518 125.693 59.501
Diğer
3.197 2.314 1.979 1.210
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
66.043 53.136 33.401 27.220
İskontolu
66.011 53.136 33.369 27.220
Diğer
32 0 32 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -184.023 -112.438 -100.515 -61.414
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-71.487 -46.690 -38.716 -26.184
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-104.129 -59.861 -56.824 -31.805
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-724 -83 -365 -36
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.683 -5.804 -4.610 -3.389
BRÜT KAR (ZARAR)
109.242 48.530 60.558 26.517
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
28 -68.356 -38.617 -36.265 -20.270
Personel Giderleri
-46.766 -26.129 -24.733 -13.299
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-479 0 -106 0
Genel İşletme Giderleri
-18.700 -11.918 -10.150 -6.660
Diğer
-2.411 -570 -1.276 -311
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
40.886 9.913 24.293 6.247
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
29 6.345 3.142 4.014 1.463
Bankalardan Alınan Faizler
2.330 1.615 1.190 853
Kambiyo İşlemleri Karı
41 44 18 7
Diğer
3.974 1.483 2.806 603
KARŞILIK GİDERLERİ
31 -13.649 -717 -6.892 -426
Özel Karşılıklar
-13.649 -717 -6.892 -426
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -75 -56 -46 -56
Kambiyo İşlemleri Zararı
-75 -56 -46 -56
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
33.507 12.282 21.369 7.228
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.507 12.282 21.369 7.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
33 -8.959 -703 -4.336 348
Cari Vergi Karşılığı
-24.050 -7.050 -17.378 -3.727
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.091 6.347 13.042 4.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
24.548 11.579 17.033 7.576
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
24.548 11.579 17.033 7.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.548 11.579 17.033 7.576
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
26.597 20.548
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
229.552 109.447
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-168.728 -100.819
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 66.043 53.136
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 1.580 839
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-46.766 -26.129
Ödenen Vergiler
33 -1.560 -6.603
Diğer
-53.524 -9.323
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-80.845 -48.200
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-447.875 -181.121
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-74.911 -39.576
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
67 1.705
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-288 -160
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
410.290 162.235
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
31.872 8.717
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-54.248 -27.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-2.951 -489
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.528
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-423 -489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 208.000 134.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -155.000 -102.700
Temettü Ödemeleri
-3.667 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
49.333 31.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.338 3.659
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 23.706 11.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 18.368 15.088
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.548 11.579
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.548 11.579
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 18.370 18.370 23.717 23.717
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.949.686 1.949.686 1.501.811 1.501.811
Faktoring Alacakları
7 1.943.725 1.943.725 1.498.139 1.498.139
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.917.962 1.917.962 1.469.199 1.469.199
Diğer Faktoring Alacakları
25.763 25.763 28.940 28.940
Takipteki Alacaklar
8 68.096 68.096 53.738 53.738
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-62.135 -62.135 -50.066 -50.066
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 19.109 19.109 20.381 20.381
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.650 1.650 804 804
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 42.596 42.596 27.505 27.505
DİĞER AKTİFLER
14 56.043 731 56.774 38.340 361 38.701
ARA TOPLAM
2.087.454 731 2.088.185 1.612.558 361 1.612.919
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.087.454 731 2.088.185 1.612.558 361 1.612.919
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
15 1.665.203 1.665.203 1.271.419 1.271.419
FAKTORİNG BORÇLARI
17 3.555 3.555 3.488 3.488
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 4.136 4.136 4.424 4.424
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 81.727 81.727 31.633 31.633
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.580 5.580 5.101 5.101
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.580 5.580 5.101 5.101
CARİ VERGİ BORCU
17.644 17.644 7.966 7.966
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 24.435 216 24.651 24.077 3 24.080
ARA TOPLAM
1.802.280 216 1.802.496 1.348.108 3 1.348.111
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
285.689 285.689 264.808 264.808
Ödenmiş Sermaye
22 133.500 133.500 133.500 133.500
Sermaye Yedekleri
22 50.230 50.230 50.230 50.230
Hisse Senedi İhraç Primleri
43.129 43.129 43.129 43.129
Diğer Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.296 -1.296 -1.296 -1.296
Kar Yedekleri
23 23.081 23.081 4.747 4.747
Yasal Yedekler
5.847 5.847 4.747 4.747
Diğer Kar Yedekleri
17.234 17.234
Kar veya Zarar
80.174 80.174 77.627 77.627
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
24 55.626 55.626 55.626 55.626
Dönem Net Kâr veya Zararı
24.548 24.548 22.001 22.001
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.087.969 216 2.088.185 1.612.916 3 1.612.919
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 1 1
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7 355.329 2.349 357.678 264.908 1.829 266.737
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7 36.309.337 9.764 36.319.101 31.658.564 8.122 31.666.686
VERİLEN TEMİNATLAR
26 64.935 64.935 64.900 64.900
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.124.846 45.085 2.169.931 1.602.078 45.743 1.647.821
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
38.854.447 57.198 38.911.645 33.590.451 55.694 33.646.145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053231
BIST