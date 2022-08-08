***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114Yeni Bakiye100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.579 11.579Kar Dağıtımı2.577 -2.577 0Diğer2.577 -2.577 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 7.101 -1.360 4.747 55.626 11.579 177.693Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808Yeni Bakiye133.500 43.129 7.101 -1.296 4.747 55.626 22.001 264.808Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.548 24.548Kar Dağıtımı18.334 -22.001 -3.667Dağıtılan Temettü-3.667 -3.667Yedeklere Aktarılan Tutarlar1.100 -1.100 0Diğer17.234 -17.234 0Dönem Sonu Bakiyeler133.500 43.129 7.101 -1.296 23.081 55.626 24.548 285.689Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ27 293.265 160.968 161.073 87.931FAKTORİNG GELİRLERİ293.265 160.968 161.073 87.931Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler227.222 107.832 127.672 60.711İskontolu224.025 105.518 125.693 59.501Diğer3.197 2.314 1.979 1.210Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar66.043 53.136 33.401 27.220İskontolu66.011 53.136 33.369 27.220Diğer32 0 32 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -184.023 -112.438 -100.515 -61.414Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-71.487 -46.690 -38.716 -26.184Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-104.129 -59.861 -56.824 -31.805Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-724 -83 -365 -36İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.683 -5.804 -4.610 -3.389BRÜT KAR (ZARAR)109.242 48.530 60.558 26.517ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)28 -68.356 -38.617 -36.265 -20.270Personel Giderleri-46.766 -26.129 -24.733 -13.299Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-479 0 -106 0Genel İşletme Giderleri-18.700 -11.918 -10.150 -6.660Diğer-2.411 -570 -1.276 -311BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)40.886 9.913 24.293 6.247DİĞER FAALİYET GELİRLERİ29 6.345 3.142 4.014 1.463Bankalardan Alınan Faizler2.330 1.615 1.190 853Kambiyo İşlemleri Karı41 44 18 7Diğer3.974 1.483 2.806 603KARŞILIK GİDERLERİ31 -13.649 -717 -6.892 -426Özel Karşılıklar-13.649 -717 -6.892 -426DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -75 -56 -46 -56Kambiyo İşlemleri Zararı-75 -56 -46 -56NET FAALİYET KARI (ZARARI)33.507 12.282 21.369 7.228BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.507 12.282 21.369 7.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)33 -8.959 -703 -4.336 348Cari Vergi Karşılığı-24.050 -7.050 -17.378 -3.727Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi15.091 6.347 13.042 4.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)24.548 11.579 17.033 7.576DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI24.548 11.579 17.033 7.576Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.548 11.579 17.033 7.576Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı26.597 20.548Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri229.552 109.447Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-168.728 -100.819Alınan Ücret ve Komisyonlar27 66.043 53.136Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar8 1.580 839Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-46.766 -26.129Ödenen Vergiler33 -1.560 -6.603Diğer-53.524 -9.323Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-80.845 -48.200Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-447.875 -181.121Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-74.911 -39.576Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)67 1.705Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-288 -160Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)410.290 162.235Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)31.872 8.717Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-54.248 -27.652YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-2.951 -489Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.528Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-423 -489FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16 208.000 134.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16 -155.000 -102.700Temettü Ödemeleri-3.667 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit49.333 31.800Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.338 3.659Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 23.706 11.429Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5 18.368 15.088Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.548 11.579DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.548 11.579Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI5 18.370 18.370 23.717 23.717GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.949.686 1.949.686 1.501.811 1.501.811Faktoring Alacakları7 1.943.725 1.943.725 1.498.139 1.498.139İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.917.962 1.917.962 1.469.199 1.469.199Diğer Faktoring Alacakları25.763 25.763 28.940 28.940Takipteki Alacaklar8 68.096 68.096 53.738 53.738Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-62.135 -62.135 -50.066 -50.066ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 19.109 19.109 20.381 20.381MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 1.650 1.650 804 804YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 42.596 42.596 27.505 27.505DİĞER AKTİFLER14 56.043 731 56.774 38.340 361 38.701ARA TOPLAM2.087.454 731 2.088.185 1.612.558 361 1.612.919SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)13 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.087.454 731 2.088.185 1.612.558 361 1.612.919YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 1.665.203 1.665.203 1.271.419 1.271.419FAKTORİNG BORÇLARI17 3.555 3.555 3.488 3.488TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 4.136 4.136 4.424 4.424İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 81.727 81.727 31.633 31.633GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0KARŞILIKLAR5.580 5.580 5.101 5.101Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı5.580 5.580 5.101 5.101CARİ VERGİ BORCU17.644 17.644 7.966 7.966ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 24.435 216 24.651 24.077 3 24.080ARA TOPLAM1.802.280 216 1.802.496 1.348.108 3 1.348.111SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR285.689 285.689 264.808 264.808Ödenmiş Sermaye22 133.500 133.500 133.500 133.500Sermaye Yedekleri22 50.230 50.230 50.230 50.230Hisse Senedi İhraç Primleri43.129 43.129 43.129 43.129Diğer Sermaye Yedekleri7.101 7.101 7.101 7.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.296 -1.296 -1.296 -1.296Kar Yedekleri23 23.081 23.081 4.747 4.747Yasal Yedekler5.847 5.847 4.747 4.747Diğer Kar Yedekleri17.234 17.234Kar veya Zarar80.174 80.174 77.627 77.627Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı24 55.626 55.626 55.626 55.626Dönem Net Kâr veya Zararı24.548 24.548 22.001 22.001YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.087.969 216 2.088.185 1.612.916 3 1.612.919Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 1 1RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ7 355.329 2.349 357.678 264.908 1.829 266.737TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR7 36.309.337 9.764 36.319.101 31.658.564 8.122 31.666.686VERİLEN TEMİNATLAR26 64.935 64.935 64.900 64.900TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER2.124.846 45.085 2.169.931 1.602.078 45.743 1.647.821NAZIM HESAPLAR TOPLAMI38.854.447 57.198 38.911.645 33.590.451 55.694 33.646.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053231BIST