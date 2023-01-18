***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.01.2023 18:13
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında Şirketimizin bankaya dönüşeceği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103066
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0898
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.153,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.153,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7906
|18,7945
|% 0,14
|
|Euro
|20,3452
|20,3506
|% 0,44
|
|Sterlin
|23,1502
|23,2663
|% 0,73
|
|Frank
|20,4719
|20,5952
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9883
|5,0134
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.826
|7.895
|11,00
|
|Yarım
|3.813
|3.863
|5,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında