***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında Şirketimizin bankaya dönüşeceği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103066BIST