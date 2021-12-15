***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.12.2021 16:25
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 15 Aralık 2021 tarihli "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ekte verilmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983439
BIST
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En Yüksek
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|CEOEM
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|DOGUB
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|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
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|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
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|ISKUR
|664.400,00
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|OYLUM
|7,57
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|% -9,99
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|MERIT
|30,90
|103.323.060
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|SODSN
|32,68
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|SONME
|37,26
|11.412.458
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|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
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|GARAN
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|4.241.188.040
|% -1,40
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|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
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|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
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|YKBNK
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|% -1,79
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|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
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|558.548.492
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|GARAN
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|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|14,7847
|% -0,13
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|Euro
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|16,7645
|% 0,27
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|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
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|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|0,51
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,50
|-0,01
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|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,07
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