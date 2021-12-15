***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 15 Aralık 2021 tarihli "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ekte verilmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983439BIST