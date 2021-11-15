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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

15.11.2021 16:21
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz, 04.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1637 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977766


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