***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.11.2021 16:21
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 04.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik ihraç limiti başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2021 tarih ve 59/1637 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977766
BIST
17:591.703
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 64,81
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:5910,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0774
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0770
En Düşük
9,9378
17:5911,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0810
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5335
En Düşük
11,4087
17:59600,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,76
|Açılış
|: 600,73
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARFA
|13,80
|7.692.174
|% 9,96
|
|DOBUR
|123,70
|26.129.027
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.946.001
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|786.380.688
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|172.182.859
|% 9,92
|
|PENTA
|175,80
|33.100.976
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|661.664.231
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,25
|804.991.893
|% -8,48
|
|OYLUM
|8,93
|43.021.006
|% -8,22
|
|VAKFN
|5,86
|149.025.510
|% -8,15
|
|THYAO
|17,61
|3.562.817.942
|% -1,18
|
|PETKM
|7,94
|2.116.362.177
|% 3,79
|
|KRDMD
|7,75
|1.487.079.149
|% 3,20
|
|SISE
|9,95
|1.364.431.293
|% 4,08
|
|AKBNK
|6,97
|1.197.946.001
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|661.664.231
|% -9,84
|
|TSKB
|1,71
|874.734.333
|% 8,23
|
|SKBNK
|1,24
|631.332.229
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,19
|625.764.345
|% 6,31
|
|YKBNK
|3,39
|943.542.896
|% 9,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0722
|10,0770
|% 0,77
|
|Euro
|11,5227
|11,5335
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,4469
|13,5144
|% 0,49
|
|Frank
|10,8685
|10,9339
|% 0,46
|
|Riyal
|2,6700
|2,6834
|% 0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,23
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,85
|80,85
|-1,32
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 9.17 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 179, 509 adet işlem
-
17:57GARFA
Yüzde 9.24 oranında artışla 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 830 adet işlem
-
17:56TSPOR
Yüzde 9.32 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 773, 902 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 15 artarak (% 4.29 ) 1, 510
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AKBNK, GARAN, VAKBN, AKSGY, DIRIT, SAHOL, YKBNK, ISCTR