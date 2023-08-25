***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla sefer gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulca onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1004 sayılı toplantısındaŞirketimizin, ihraç limitinin 340.500.000 TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimize 340.500.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 340.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir.Şirketimiz tarafından 340.500.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki açıklamamız ekinde yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189774BIST