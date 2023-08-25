***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
25.08.2023 19:03
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla sefer gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulca onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 49/1004 sayılı toplantısında
Şirketimizin, ihraç limitinin 340.500.000 TL olduğu dikkate alınarak, Şirketimize 340.500.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 340.500.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 340.500.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189774
BIST
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18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 3,00%
|| 224,73
|Açılış
|: 7.545
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|Önceki Kapanış
|: 7.492
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7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,7595
|Açılış
|: 26,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
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26,5912
En Düşük
25,6252
18:0528,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,7652
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
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29,0123
En Düşük
27,8188
18:051.632,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.633,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
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1.640,29
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5308
|26,5335
|% 2,95
|
|Euro
|28,6097
|28,6126
|% 2,75
|
|Sterlin
|33,2671
|33,4340
|% 3,00
|
|Frank
|29,8633
|30,0432
|% 3,14
|
|Riyal
|7,0496
|7,0850
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.633
|48,70
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|176,00
|
|Tam
|11.006
|11.176
|75,00
|
|Yarım
|5.520
|5.610
|38,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.805
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,66
|0,71
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
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17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER