***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
12.03.2024 09:29
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/354 sayılı toplantısında
Şirketimize 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257806
BIST
'
11:189.157
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,27
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
11:1832,0499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0284
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9719
11:1835,0646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0514
|Açılış
|: 35,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
11:182.242,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,12
|Açılış
|: 2.242,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler11:18
|BANVT
|183,70
|140.131.472
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|69.522.077
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|28.509.231
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|23.938.031
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|84.995.594
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|12.745.250
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|1.411.667
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|5.508.599
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|2.471.394
|% -9,95
|
|DERIM
|32,72
|19.508.016
|% -7,26
|
|DOAS
|276,25
|2.235.601.276
|% -4,08
|
|EREGL
|45,88
|1.962.937.832
|% 0,22
|
|THYAO
|279,00
|1.896.828.804
|% -0,62
|
|ISCTR
|11,17
|1.515.228.333
|% 3,81
|
|VESTL
|84,40
|1.449.527.043
|% 9,90
|
|ISCTR
|11,17
|1.515.228.333
|% 3,81
|
|ZOREN
|5,34
|460.441.702
|% 1,52
|
|AKFGY
|2,72
|201.578.069
|% 0,74
|
|YKBNK
|23,76
|1.323.904.679
|% 2,86
|
|EREGL
|45,88
|1.962.937.832
|% 0,22
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0409
|32,0499
|% 0,09
|
|Euro
|35,0465
|35,0646
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,9504
|42,1607
|% -0,63
|
|Frank
|37,4034
|37,5909
|% -0,38
|
|Riyal
|8,7418
|8,7856
|% -0,49
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|931,24
|932,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,31
|1.030,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,67
|82,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.176,95
|2.177,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 1 artarak (% 0.38 ) 9, 734
-
11:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BANVT, DESPC
-
11:32XU100
Endeks 9, 152 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 31, 082.00 milyon TL de
-
11:30EDATA
Yüzde 6.64 oranında artışla 32.76 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 969, 445 adet işlem
-
11:29ALCAR
Yüzde 7.71 oranında artışla 1, 885.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 645 adet işlem