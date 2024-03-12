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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

12.03.2024 09:29
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimizin, yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/354 sayılı toplantısında
Şirketimize 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 400.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257806


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