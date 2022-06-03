Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.06.2022 17:35
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Tutarı Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12.05.2022 tarih ve 2022/23 sayılı kararı ile 600.000.000 TL (Altı yüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenen ihraç tavanı tutarının SPK'nın 27/02/2020 tarih ve 12/305 sayılı İlke Kararı çerçevesinde 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) olarak revize edilmesini teminen, Yönetim Kurulumuzun 03.06.2022 tarih ve 2022/24 sayılı kararı ile, 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034602


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:272.610
Değişim :  0,32% |  8,25
Açılış :  2.611  
Önceki Kapanış :  2.602  
En Yüksek
2.623 En Düşük
2.591
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 233,20 17.409.346 % 10,00  
HEDEF 6,93 86.282.828 % 10,00  
BOBET 5,97 134.891.833 % 9,94  
DOKTA 26,76 5.448.231 % 9,94  
GZNMI 34,22 64.964.871 % 9,33  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 16,5172 16,5352 % 0,49  
Euro 17,7154 17,7678 % 0,39  
Sterlin 20,6428 20,7463 % 0,02  
Frank 17,0957 17,1987 % -0,12  
Riyal 4,3886 4,4106 % 0,30  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -8,59  
Altın Gr. 990 990 1,10  
Cumhuriyet 6.579 6.678 14,00  
Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 22,08 22,12 -0,21  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 -0,01  
B. Petrol 118 118 0,86  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru