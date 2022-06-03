***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Tutarı Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYetkili Organ Karar Tarihi 12.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12.05.2022 tarih ve 2022/23 sayılı kararı ile 600.000.000 TL (Altı yüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenen ihraç tavanı tutarının SPK'nın 27/02/2020 tarih ve 12/305 sayılı İlke Kararı çerçevesinde 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) olarak revize edilmesini teminen, Yönetim Kurulumuzun 03.06.2022 tarih ve 2022/24 sayılı kararı ile, 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034602BIST