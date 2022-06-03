***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.06.2022 17:35
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Tutarı Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12.05.2022 tarih ve 2022/23 sayılı kararı ile 600.000.000 TL (Altı yüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenen ihraç tavanı tutarının SPK'nın 27/02/2020 tarih ve 12/305 sayılı İlke Kararı çerçevesinde 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) olarak revize edilmesini teminen, Yönetim Kurulumuzun 03.06.2022 tarih ve 2022/24 sayılı kararı ile, 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034602
BIST
17:272.610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,25
|Açılış
|: 2.611
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|Önceki Kapanış
|: 2.602
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2.623
En Düşük
2.591
17:2716,5277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 16,5400
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|Önceki Kapanış
|: 16,4800
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16,5454
En Düşük
16,4364
17:2717,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0660
|Açılış
|: 17,7500
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,8139
En Düşük
17,6736
17:27988,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,56
|Açılış
|: 988,40
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|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:25
|TETMT
|233,20
|17.409.346
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.282.828
|% 10,00
|
|BOBET
|5,97
|134.891.833
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|5.448.231
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,22
|64.964.871
|% 9,33
|
|KRSTL
|6,77
|6.715.529
|% -9,97
|
|PENTA
|468,40
|97.686.364
|% -8,69
|
|PSGYO
|10,71
|324.150.697
|% -8,23
|
|KLSYN
|2,10
|39.784.646
|% -6,67
|
|MEPET
|3,02
|10.006.209
|% -5,63
|
|SASA
|42,64
|3.441.653.371
|% 6,07
|
|THYAO
|48,38
|3.243.187.030
|% -2,46
|
|KARSN
|7,28
|2.420.177.084
|% 1,25
|
|EREGL
|34,72
|1.408.022.184
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,11
|1.304.846.862
|% -0,79
|
|KARSN
|7,28
|2.420.177.084
|% 1,25
|
|DOHOL
|3,96
|771.034.335
|% 2,86
|
|TSKB
|2,21
|397.793.425
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,80
|507.962.733
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,85
|656.332.272
|% 0,00
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5172
|16,5352
|% 0,49
|
|Euro
|17,7154
|17,7678
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6428
|20,7463
|% 0,02
|
|Frank
|17,0957
|17,1987
|% -0,12
|
|Riyal
|4,3886
|4,4106
|% 0,30
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-8,59
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,86
|
Seans Raporu
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17:40AYCES
Yüzde 5.40 oranında artışla 65.35 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 229 adet işlem
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