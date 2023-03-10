***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.03.2023 18:07
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ek İhraç Belgesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 248.500.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.01.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024
Ek Açıklamalar
SPK'nın 19.01.2023 tarih ve 3/69 sayılı kararı çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 17.02.2023 ve 21.02.2023 tarihlerinde itfası tamamlanan borçlanma araçlarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan 68.000.000 TL tutarlı ihraç tavanını içeren ihraç belgesi araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
EK: 3 Ek İhraç Belgesi.pdf
EK: 4 2.Ek İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122808
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
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|Önceki Kapanış
|: 5.446
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5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 19,1780
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|Önceki Kapanış
|: 19,1700
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19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1720
|Açılış
|: 20,3700
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|Önceki Kapanış
|: 20,2600
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20,3046
En Düşük
19,8223
18:051.135,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 19,93
|Açılış
|: 1.135,73
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|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
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1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9552
|18,9704
|% 0,09
|
|Euro
|20,2296
|20,2425
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,7834
|22,8977
|% 1,12
|
|Frank
|20,5240
|20,6476
|% 1,52
|
|Riyal
|5,0367
|5,0620
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|33,70
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.136
|19,75
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.678
|7.752
|122,00
|
|Yarım
|3.751
|3.793
|59,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.897
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,27
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CANTE
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