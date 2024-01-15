***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.01.2024 15:26
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.01.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2023 tarih ve 2023/53 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 400.000.000 TL (Dört yüz milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 3 (üç) yılı aşmayacak şekilde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 15.01.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240114
BIST