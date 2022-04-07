***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









rulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 14.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Kar Dağıtım Politikası'' 07.04.2022 tarihinde (bugün) yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017446BIST