***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul Başkanlığı'nın 26.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10935 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadırKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058597BIST