***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.09.2022 15:38
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 15.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11223 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibarıyla Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063328
BIST
16:573.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -67,45
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
16:5718,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:5718,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0984
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:57991,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,18
|Açılış
|: 991,36
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler16:57
|MERKO
|5,39
|74.708.216
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|451.274.901
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|33.033.732
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|69.003.496
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|18.097.311
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.454.144
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.836.647.463
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.865.449
|% -9,98
|
|ASELS
|34,04
|9.011.861.347
|% 3,15
|
|THYAO
|74,60
|5.752.435.792
|% 0,40
|
|KRDMD
|13,35
|4.079.250.416
|% -1,11
|
|YKBNK
|7,08
|4.077.702.567
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.435.973.937
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.077.702.567
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,05
|2.056.939.474
|% -8,37
|
|ISCTR
|9,16
|3.435.973.937
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,35
|4.079.250.416
|% -1,11
|
|ASELS
|34,04
|9.011.861.347
|% 3,15
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2611
|18,2653
|% 0,20
|
|Euro
|18,2926
|18,3030
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,9623
|21,0674
|% -0,11
|
|Frank
|18,9945
|19,1089
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8430
|4,8672
|% 0,14
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|-9,18
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.764
|-68,00
|
|Tam
|6.686
|6.750
|-42,00
|
|Yarım
|3.258
|3.300
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,88
|91,88
|-2,22
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 09 kaybederek (% -2.05 ) 3, 010
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, KAPLM, BRMEN, ZOREN, TRCAS, MERKO, ANELE, KIMMR, IHLAS, IMASM
-
17:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, HKTM, AKBNK, GARAN, NTHOL, ISCTR, SKBNK, ATSYH, ISATR, PAGYO
-
17:12
ORCAY, IHLGM, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
ROYAL, DESA, GARAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında