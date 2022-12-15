***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.12.2022 18:11
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 15.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13370 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087611
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0351
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
18:051.065,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -16,29
|Açılış
|: 1.065,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6365
|18,6426
|% 0,11
|
|Euro
|19,8417
|19,8614
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,7086
|22,8225
|% -1,59
|
|Frank
|19,9968
|20,1172
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9413
|4,9660
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-29,45
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,45
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.264
|-64,00
|
|Yarım
|3.489
|3.551
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.775
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,41
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem