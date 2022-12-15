***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul Başkanlığı'nın 15.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13370 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine göre Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087611BIST