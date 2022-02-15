***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2022 tarih ve 2022/8 sayılı toplantısında- Kendi isteğiyle 15.02.2022 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasını talep eden Sayın Serkan Özer'in istifasının kabulüne, Sayın Serkan Özer'in Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ise devamına- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanı, özgeçmişi yer alan Sayın Dilek Duman'ın, Sayın Serkan Özer'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmasına- İşbu karara ilişkin olarak Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirim yapılması ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması gibi ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlem ve bildirimlerin yapılması amacıyla Şirket Yönetiminin görevlendirilmesinekarar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001866BIST