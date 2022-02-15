***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 17:21
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2022 tarih ve 2022/8 sayılı toplantısında
- Kendi isteğiyle 15.02.2022 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasını talep eden Sayın Serkan Özer'in istifasının kabulüne, Sayın Serkan Özer'in Krediler ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ise devamına
- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanı, özgeçmişi yer alan Sayın Dilek Duman'ın, Sayın Serkan Özer'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanmasına
- İşbu karara ilişkin olarak Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirim yapılması ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması gibi ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerekli işlem ve bildirimlerin yapılması amacıyla Şirket Yönetiminin görevlendirilmesine
karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001866
BIST
17:492.036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 34,17
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
17:4913,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0924
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6846
En Düşük
13,5620
17:4915,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1385
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
17:49813,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,53
|Açılış
|: 813,43
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,99
BIST En Aktif Hisseler17:49
|DZGYO
|3,30
|27.449.850
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.626.550
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.054.176
|% 9,99
|
|MERIT
|29,10
|18.367.480
|% 9,98
|
|CEOEM
|16,77
|40.170.017
|% 9,97
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,03
|2.887.620
|% -9,03
|
|AVOD
|1,72
|39.255.770
|% -8,35
|
|DAGHL
|11,75
|3.141.991
|% -8,20
|
|DERHL
|4,83
|26.682.998
|% -6,76
|
|THYAO
|29,66
|5.991.368.662
|% 3,71
|
|KRDMD
|11,85
|2.079.280.881
|% 2,95
|
|YKBNK
|4,11
|1.613.321.716
|% 0,74
|
|EREGL
|28,56
|1.419.934.519
|% 2,22
|
|SISE
|13,50
|1.101.168.814
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,11
|1.613.321.716
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,31
|505.536.859
|% 2,21
|
|THYAO
|29,66
|5.991.368.662
|% 3,71
|
|KRDMD
|11,85
|2.079.280.881
|% 2,95
|
|PETKM
|8,30
|893.289.976
|% 3,11
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6606
|13,6846
|% 0,68
|
|Euro
|15,4742
|15,5007
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,4161
|18,5085
|% 0,49
|
|Frank
|14,6993
|14,7878
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6263
|3,6445
|% 0,41
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-23,17
|
|Altın Gr.
|812
|812
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,19
|-0,24
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-3,79
|
Seans Raporu
17:49
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TAVHL
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, GUBRF
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
-
17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında