***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 20:47
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 5 Nisan 2022 tarihli toplantısında özetle - Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına ve "Görev ve Çalışma Esaslarının" ekteki gibi belirlenmesine, - Denetimden Sorumlu Komitenin iki(2) üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesinin üç(3) üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç(3) üyeden oluşmasına ve her bir komitenin üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine: a) Kurumsal Yönetim Komitesi Cengiz Doğru (Başkan) Erdal Henri Frayman (Üye) Pelin Üstün (Üye) b) Riskin Erken Saptanması Komitesi Cengiz Doğru (Başkan) Erdal Henri Frayman (Üye) Serkan Özer (Üye) c) Denetimden Sorumlu Komite Dilek Duman (Başkan) Cengiz Doğru (Üye) karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016119
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|684.668
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|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
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|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
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|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
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|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
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|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
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|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
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|GRNYO
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|4.202.922
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|GZNMI
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|6.152.700.898
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|3.925.539.075
|% 2,68
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|KRDMD
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|3.593.348.000
|% -0,25
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|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
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|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
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|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
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|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
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|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
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|GARAN
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|3.342.449.015
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|AKBNK
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|2.015.344.220
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|Alış
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|Dolar
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|14,7266
|% 0,33
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|16,0815
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|Sterlin
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|15,7756
|15,8706
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|Altın Gr.
|910
|911
|-2,01
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|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
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|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
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|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
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|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,05
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|B. Petrol
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|108
|0,33
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