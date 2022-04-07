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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2022 20:54
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 14.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Bağış ve Yardım Politikası'' 07.04.2022 tarihinde (bugün) yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağış ve Yardım Politikası Şirket'in kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017447


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Yarım 2.920 2.996 1,86  
Çeyrek 1.465 1.498 0,93  
Gümüş.Ons 24,62 24,65 0,18  
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