***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 maddesine uygun olarak, 27 Nisan 2022 tarihinde Şirketimiz sermayesinin %25'ini aşacak ve 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024456BIST