***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısını takiben yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında yaptığı görev taksimi neticesinde Kurt Korkut Jolker'in Yönetim Kurulu Başkanı ve İzak Koenka'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmelerine,Bu vesileyle yönetim kurulumuz Kurt Korkut Jolker, İzak Koenka, John Leone, Kevin Nord Clowe, Erdal Henri Frayman ile, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ayşe Botan Berker, bağımsız yönetim kurulu üyesi Dilek Duman ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Mert Yazıcıoğlu'ndan oluşmaktadır.Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273094BIST