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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2024 18:36
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısını takiben yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında yaptığı görev taksimi neticesinde Kurt Korkut Jolker'in Yönetim Kurulu Başkanı ve İzak Koenka'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmelerine,
 
Bu vesileyle yönetim kurulumuz  Kurt Korkut Jolker, İzak Koenka, John Leone, Kevin Nord Clowe, Erdal Henri Frayman ile, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ayşe Botan Berker, bağımsız yönetim kurulu üyesi Dilek Duman ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Mert Yazıcıoğlu'ndan oluşmaktadır.
 
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.
 
            
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273094


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