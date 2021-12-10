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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.12.2021 18:13
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK12210 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 47
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,06
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFULFK12210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000
İhraç Fiyatı 0,97673
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK12210 ISIN Kodlu İskontolu Bono 10.12.2021 Tarihinde Gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982755


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Altın Ons 1.786 1.786 10,71  
Altın Gr. 795 795 7,60  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,13 22,17 0,20  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 0,11  
B. Petrol 74,55 74,55 0,13  
Seans Raporu 18:05
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