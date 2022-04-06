***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK42217 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.04.2022Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 25,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,66Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK42217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.000.000İhraç Fiyatı 0,95425Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.04.2022Kayıt Tarihi 05.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2022Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK42217 ISIN Kodlu İskontolu Bono 06.04.2022 Tarihinde Ödemesi 32.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016334BIST