***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Şirketimiz TRFULFK92220 ISIN Kodlu İskontolu Bonomuza İlişkin Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 318.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 16.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2022Vade (Gün Sayısı) 71Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,32Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 37,05Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFULFK92220Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.000.000İhraç Fiyatı 0,94054Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.09.2022Kayıt Tarihi 15.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating A+ (Uzun Vadeli), J1 (Kısa Vadeli) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK92220 ISIN Kodlu İskontolu Bono 16.09.2022 Tarihinde Ödemesi 23.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063517BIST