***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









rasia Rating A+ (Uzun Vadeli), J1 (Kısa Vadeli) 22.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK22334 ISIN Kodlu İskontolu Bono 16.12.2022 Tarihinde Gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088000BIST