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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2022 16:10
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere

rasia Rating A+ (Uzun Vadeli), J1 (Kısa Vadeli) 22.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Tarafından İhraç Edilen TRFULFK22334 ISIN Kodlu İskontolu Bono 16.12.2022 Tarihinde Gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088000


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARASE 255,20 25.554.197 % 10,00  
BRKSN 25,30 9.491.007 % 10,00  
PLTUR 12,11 1.765.929 % 9,99  
HALKB 14,24 2.662.693.498 % 9,96  
SKTAS 5,63 86.351.814 % 9,96  
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17:04 Alış Satış %  
Dolar 18,6436 18,6487 % 0,03  
Euro 19,8025 19,8124 % -0,05  
Sterlin 22,6754 22,7892 % 0,18  
Frank 19,9657 20,0860 % -0,15  
Riyal 4,9429 4,9677 % 0,00  
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17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 5,73  
Altın Gr. 1.070 1.071 5,34  
Cumhuriyet 7.197 7.306 28,00  
Tam 7.224 7.274 16,00  
Yarım 3.499 3.556 8,00  
Çeyrek 1.755 1.778 4,00  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,20  
Gümüş Gr. 13,78 13,80 -0,05  
B. Petrol 78,70 78,70 -2,51  
Seans Raporu 17:04
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