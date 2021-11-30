***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.75 A Bağımsız Üye DeğilİZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 18.53 A Bağımsız Üye DeğilJHON LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye DeğilKEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye DeğilERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 4.42 Bağımsız Üye DeğilSERKAN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilBERNA BETÜL ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilAYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980288BIST