***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2021 17:17
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.75 A Bağımsız Üye Değil
İZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 18.53 A Bağımsız Üye Değil
JHON LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Değil
KEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Değil
ERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 4.42 Bağımsız Üye Değil
SERKAN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BERNA BETÜL ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
AYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980288
BIST
17:591.812
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761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TETMT
|231,00
|10.055.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|33,32
|27.729.122
|% 9,97
|
|CEOEM
|12,92
|108.834.947
|% 9,96
|
|PSDTC
|26,30
|24.460.857
|% 9,95
|
|PSDTC
|26,30
|24.460.857
|% 9,95
|
|KONKA
|7,90
|150.802.642
|% -5,95
|
|ELITE
|21,88
|31.516.519
|% -4,79
|
|ANGEN
|22,28
|98.181.491
|% -4,46
|
|GENIL
|14,29
|110.876.304
|% -3,71
|
|MEDTR
|42,22
|51.177.076
|% -2,18
|
|ASELS
|21,58
|3.314.259.642
|% -5,10
|
|GARAN
|11,45
|2.628.980.007
|% 0,44
|
|SASA
|43,34
|1.518.798.808
|% 0,88
|
|AKBNK
|6,57
|1.290.619.872
|% -0,45
|
|SISE
|12,52
|1.182.316.974
|% 1,87
|
|GARAN
|11,45
|2.628.980.007
|% 0,44
|
|AKBNK
|6,57
|1.290.619.872
|% -0,45
|
|ASELS
|21,58
|3.314.259.642
|% -5,10
|
|KRDMD
|8,56
|1.126.146.326
|% -2,17
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|TSKB
|1,49
|183.904.848
|% 1,36
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,1151
|13,1253
|% 2,41
|
|Euro
|14,9146
|14,9534
|% 3,35
|
|Sterlin
|17,4560
|17,5435
|% 2,71
|
|Frank
|14,2479
|14,3337
|% 3,11
|
|Riyal
|3,4827
|3,5001
|% 2,27
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.804
|20,04
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,42
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,27
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-2,70
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