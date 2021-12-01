***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 16.75 A Bağımsız Üye DeğilİZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 18.53 A Bağımsız Üye DeğilJOHN LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye DeğilKEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 Evet B Bağımsız Üye DeğilERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Evet 4.42 Bağımsız Üye DeğilSERKAN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilBERNA BETÜL ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilAYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerİzak KOENKA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürBerna Betül Öztürk Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür YrdNilgün Özlem ABALI Uyum ve İç Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Kurumsal Satış Genel Müdür YardımcısıAyşe ERGÜN Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd. Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd.SERKAN ÖZER Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd. Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980540BIST