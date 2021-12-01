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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2021 17:57
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 16.75 A Bağımsız Üye Değil
İZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 18.53 A Bağımsız Üye Değil
JOHN LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil
KEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 Evet B Bağımsız Üye Değil
ERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Evet 4.42 Bağımsız Üye Değil
SERKAN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
BERNA BETÜL ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İzak KOENKA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
Berna Betül Öztürk Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd
Nilgün Özlem ABALI Uyum ve İç Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı
Ayşe ERGÜN Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd. Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd.
SERKAN ÖZER Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd. Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980540


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