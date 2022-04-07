***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2022 21:07
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 16.75 A Bağımsız Üye Değil Hayır
İZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 18.53 A Bağımsız Üye Değil Hayır
JOHN LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil Hayır
KEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil Hayır
ERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet 4.42 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
AYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
DİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010467 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)
CENGİZ DOĞRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012152 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) - Denetimden Sorumlu Komite (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017452
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 28,80
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
18:0516,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0372
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05916,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,09
|Açılış
|: 916,70
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
918,61
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7333
|14,7404
|% 0,23
|
|Euro
|16,0452
|16,0715
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,1980
|19,2943
|% 0,16
|
|Frank
|15,7163
|15,8110
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9169
|3,9366
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,56
|
|Altın Gr.
|917
|917
|6,47
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,10
|
|B. Petrol
|100
|100
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de