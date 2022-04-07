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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.04.2022 21:07
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 16.75 A Bağımsız Üye Değil Hayır
İZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 18.53 A Bağımsız Üye Değil Hayır
JOHN LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil Hayır
KEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil Hayır
ERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet 4.42 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
AYŞE ERGÜN ERKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
DİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010467 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)
CENGİZ DOĞRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012152 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) - Denetimden Sorumlu Komite (Üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017452


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