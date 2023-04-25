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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.04.2023 17:48
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KURT KORKUT JOLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 16.75 A Bağımsız Üye Değil Hayır
İZAK KOENKA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 18.53 A Bağımsız Üye Değil Hayır
JOHN LEONE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil Hayır
KEVIN NORD CLOWE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet B Bağımsız Üye Değil Hayır
ERDAL HENRİ FRAYMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet 4.42 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
NİLGÜN ÖZLEM ABALI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 25.04.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
DİLEK DUMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010467 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan)
AYŞE BOTAN BERKER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118280 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan) - Denetimden Sorumlu Komite (Üye)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İzak KOENKA Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
Berna Betül Öztürk Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd
Ayşe ERGÜN Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd. Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd.
SERKAN ÖZER Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd. Krediler ve İstihbarattan Sorumlu Genel Müdür Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140873


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