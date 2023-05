***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil/Bono 200000000 TRY Yurtiçi 11.11.2021 11.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil/Bono 355000000 TRY Yurtiçi 16.06.2022 16.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil/Bono 270000000 TRY Yurtiçi 17.11.2022 17.11.2023 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil/Bono 248500000 TRY Yurtiçi 19.01.2023 19.01.2024 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil/Bono 110000000 TRY Yurtiçi 05.05.2023 05.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148179BIST