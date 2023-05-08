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***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.05.2023 17:59
***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ULUFA*** ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 200000000 TRY Yurtiçi 11.11.2021 11.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 355000000 TRY Yurtiçi 16.06.2022 16.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 270000000 TRY Yurtiçi 17.11.2022 17.11.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 248500000 TRY Yurtiçi 19.01.2023 19.01.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono 110000000 TRY Yurtiçi 05.05.2023 05.05.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148179


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZEDUR 35,94 3.570.468 % 9,98  
AVHOL 26,06 106.131.245 % 9,96  
PAMEL 160,30 87.610.471 % 9,95  
BRLSM 7,41 50.113.907 % 9,94  
ISBIR 66,45 1.655.066 % 8,14  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,5017 19,5058 % -0,04  
Euro 21,5021 21,5077 % 0,04  
Sterlin 24,5739 24,6971 % -0,01  
Frank 21,8622 21,9939 % 0,14  
Riyal 5,1848 5,2108 % -0,06  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 2.027 2.027 9,60  
Altın Gr. 1.272 1.272 5,59  
Cumhuriyet 9.231 9.371 19,00  
Tam 9.182 9.416 5,23  
Yarım 4.545 4.630 1,00  
Çeyrek 2.252 2.301 -7,00  
Gümüş.Ons 25,63 25,66 -0,02  
Gümüş Gr. 16,09 16,10 -0,02  
B. Petrol 76,89 76,89 1,59  
Seans Raporu 17:59
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