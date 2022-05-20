ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.05.2022 13:55
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HAKVERDİ YARADILMIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkanı 23.07
HASAN YÜCEER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İdari Hizmetler Müdürü 23.07
ŞÜKRÜ ŞENALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 23.07
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Hakverdi YARADILMIŞ
Hasan YÜCEER
Ömer Necdet AYDEMİR
Durmuş YILDIRAN
Ulaş Taylan AYDEMİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031433
BIST
13:442.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,35
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
13:4415,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0530
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
13:4416,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7772
13:44946,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,31
|Açılış
|: 947,34
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler13:44
|IMASM
|46,90
|19.653.514
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.282.695
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|7.234.934
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,45
|4.269.916
|% 8,41
|
|ROYAL
|3,31
|463.388
|% 7,47
|
|MNDRS
|3,06
|20.342.883
|% -7,27
|
|PAMEL
|98,60
|5.426.970
|% -6,81
|
|ULUSE
|179,90
|43.750.972
|% -6,30
|
|RHEAG
|1,90
|1.115.512
|% -5,94
|
|MRGYO
|1,32
|12.639.705
|% -5,71
|
|GARAN
|16,11
|2.114.472.169
|% 2,94
|
|THYAO
|42,50
|1.229.233.039
|% 0,24
|
|AKBNK
|8,11
|1.072.437.972
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,38
|991.242.027
|% -0,23
|
|SISE
|19,60
|880.767.609
|% -1,56
|
|YKBNK
|4,38
|991.242.027
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,65
|443.912.523
|% 1,15
|
|SKBNK
|1,20
|196.973.290
|% 2,56
|
|AKBNK
|8,11
|1.072.437.972
|% 0,00
|
|GARAN
|16,11
|2.114.472.169
|% 2,94
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8855
|15,8949
|% 0,33
|
|Euro
|16,8229
|16,8484
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,8683
|19,9680
|% 0,63
|
|Frank
|16,3885
|16,4873
|% 0,82
|
|Riyal
|4,2437
|4,2650
|% 0,55
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|2,51
|
|Altın Gr.
|947
|947
|6,78
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.273
|6.431
|29,71
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,37
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,18
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,49
|