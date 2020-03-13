***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:21
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828721
BIST
15:1698.160
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 4.520,66
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.308
En Düşük
91.644
15:166,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,2840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:167,0202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:16321,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,80
|Açılış
|: 321,09
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|39.644.571
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|9.578.873
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|26.439.524
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.992.267
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,19
|5.334.288
|% -13,21
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,00
|817.956.386
|% 6,73
|
|THYAO
|9,28
|794.367.425
|% 9,43
|
|GARAN
|9,29
|433.922.827
|% 6,29
|
|EREGL
|8,45
|270.142.094
|% 3,68
|
|KRDMD
|2,14
|247.223.695
|% 7,00
|
|ODAS
|1,40
|241.117.276
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,97
|128.099.864
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,14
|247.223.695
|% 7,00
|
|YKBNK
|2,26
|241.310.374
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,22
|128.638.388
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8471
|7,8865
|% -0,81
|
|Frank
|6,6003
|6,6400
|% -0,94
|
|Riyal
|1,6712
|1,6796
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,52
|
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,17
|35,17
|1,95
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