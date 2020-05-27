***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2020 10:11
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846833
BIST
10:45104.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.637,45
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:456,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:457,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:45371,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,74
|Açılış
|: 371,50
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|21,30
|10.479.451
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.122.089
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.473.552
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|117.587.565
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|4.420.498
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|23.459.867
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.182.352
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|THYAO
|11,77
|374.887.664
|% 5,00
|
|GARAN
|7,60
|292.816.268
|% 0,80
|
|TUPRS
|81,50
|118.606.904
|% 1,68
|
|AVOD
|3,77
|117.587.565
|% 9,91
|
|ASELS
|29,56
|115.705.342
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,41
|64.550.023
|% 3,68
|
|GARAN
|7,60
|292.816.268
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,21
|81.688.410
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,53
|93.068.740
|% 2,85
|
|THYAO
|11,77
|374.887.664
|% 5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2914
|8,3329
|% 0,57
|
|Frank
|6,9476
|6,9895
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7947
|1,8037
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-2,54
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.435
|4,40
|
|Tam
|2.474
|2.498
|4,70
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,20
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,08
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,53
|35,53
|-0,64
|