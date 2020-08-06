***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:03
***ULUSE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUSE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUSE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865693
BIST
17:001.048
En Yüksek
|Değişim
|: -4,04%
|| -44,06
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:007,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,2473
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:008,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,2871
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:00483,49
En Yüksek
|Değişim
|: 4,70%
|| 21,71
|Açılış
|: 483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.976.800
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.184.616
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.029.085
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.464.296
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|57.165.963
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.878.999
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.205.916
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|35.790.006
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.820
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.177.913.997
|% -7,18
|
|GARAN
|6,54
|1.303.145.434
|% -3,54
|
|SISE
|5,91
|1.025.244.862
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,76
|1.024.832.456
|% -5,18
|
|ASELS
|15,74
|936.442.731
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,94
|2.177.913.997
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|566.624.557
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|458.819.273
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|1.024.832.456
|% -5,18
|
|GARAN
|6,54
|1.303.145.434
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5490
|9,5968
|% 3,65
|
|Frank
|7,9562
|8,0042
|% 2,99
|
|Riyal
|1,9329
|1,9426
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.069
|2.070
|31,16
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,11
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.331
|236,50
|
|Tam
|3.291
|3.447
|263,00
|
|Yarım
|1.598
|1.670
|116,10
|
|Çeyrek
|801
|840
|61,90
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,39
|1,42
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|